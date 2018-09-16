بالصور.. ضبط ثلاثة مصانع خمور و4500 طن مسكر بأحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

نجحت فرقة المهام بقيادة الدوريات الأمنية بمحافظة أحد رفيدة اليوم الأحد في مداهمة وضبط ثلاثة مصانع للخمور الحبشية شرق المحافظة.

وأسفرت العملية عن ضبط ١٨برميلاً سعة ٢٥٠ لترًا و٤ قدور ضغط من الحجم الكبير و٣ أسطوانات غاز مع آليات تقطير وتم إتلافها من قبل فرقة الدوريات الأمنية وبحضور مندوب الشرطة وعضو الهيئة بمتابعة من قائد الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد عبدالرحمن الخريص.