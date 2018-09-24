بالصور.. طفل مُصاب بمرض نادر قد يموت بنزلة برد!

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعيش زوجان بريطانيان لحظات عصيبة بعد أن علما بإصابة ابنهما الوحيد بمرض وراثي نادر لا يؤثر سوى على ألفي شخص حول العالم.

حياة الطفل تشارلي والتون، البالغ من العمر سنة واحدة فقط باتت مُهددة، بعد أن اكتشف الأطباء إصابته بمرض وراثي نادر، قد يؤدي إلى وفاة الطفل حال إصابته بنزلة برد، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويواجه الزوجان اللذان أمضيا أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لإنجاب الطفل ظروفًا قاسية، حيث يحاولون تفادي تعرض ابنهما لأي مضاعفات خطيرة قد تودي بحياته.

ويُعتقد أن والتون مُصاب بمتلازمة ازدواجية MECP2، التي لا تؤثر إلا على 2000 شخص في العالم، وهي حتى الآن يمكن علاجها.

الأم فيونا والتون، البالغة من العمر 32 سنة، حملت في طفلها الوحيد عن طريق عمليات التلقيح الصناعي في عام 2016، وذلك بعد أن فشلت في الحمل بشكل طبيعي مع زوجها آندي، الذي تزوجته في عام 2010.

وفي أكتوبر 2017، اصطحب الوالدان طفلهما تشارلي إلى المستشفى بسبب تأخر نموه، وتم تشخيص حالته بمتلازمة MECP2 DS النادرة.

وعلى الرغم من الحالة المتأخرة للطفل، إلا أن والديه تجنبا توجيه بعض الأسئلة عن المرض، وعلى رأسها إلى متى يمكن أن يعيش الطفل، أو حتى مدى تأثير مرضه على حياته الطبيعية حال نجاته.