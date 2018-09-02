بالصور.. طلاب مدارس سراة عبيدة يقدمون الورود لأبطال الحد الجنوبي

المواطن - سعيد ال هطلاء - سراة عبيده

مع انطلاق العام الدراسي الجديد وفِي ⁧‫أول يوم دراسي⁩ قدم عدد من طلاب مدارس الحد الجنوبي بتعليم محافظة سراة عبيدة الورود لأبطال القوات المرابطة بالحد الجنوبي؛ شكراً وعرفاناً وتقديراً لدورهم الريادي وتضحياتهم الجليلة في سبيل حفظ أمن هذا الوطن الغالي والدفاع عن حياضه.

كان ذلك بحضور مدير التعليم د.ملفي العتيبي، الذي ثمن دور أبطال القوات المرابطة بالحد الجنوبي وقدم لهم الشكر والتقدير.

وقال: إن تضحيات هؤلاء الأبطال في الدفاع عن حياض الوطن هي محل فخر واعتزاز للجميع، متمنياً لهم دوام النصر والتمكين وللوطن الغالي الأمن والأمان الدائم في ظل قيادته الحكيمة.