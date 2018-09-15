بالصور.. قرية رح أبوعريش خارج نطاق الخدمات منذ 30 عاماً

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي قرية “رح أبوعريش – وادي عز الدين” التابعة لمحافظة أبوعريش استياءهم وتذمرهم من نقص الخدمات الأساسية من سفلتة ومياه وإنارة للقرية منذ حوالي 30 عامًا.

-قربها من المحافظة :

وتحدث عبدالرحمن مكرش لـ“المواطن”، قائلا : نحن أهالي قرية رح أبوعريش والتي تقع شرق محافظة أبوعريش وجنوب خط أبوعريش – العارضة من نقص في جميع الخدمات مع أن موقع القرية قريب جدًا من المحافظة ولا يفصلنا عنها إلا عدة كيلوات ونعيش في عزلة تامة عن المحافظة ولنا أكثر من 30 عامًا ونحن على هذه الحالة.

-سفلتة القرية :

فيما بين حسين مكرش قائلاً : نحن في هذه القرية نعيش معاناة مستمرة وخاصة مع الطرق الترابية داخل القرية ولا يوجد أي قطعة إسفلت مع أن الحزام الشرقي لمحافظة أبوعريش يبعد عنا عدة أمتار ولا نتمتع بأدنى مستوى من الخدمات كغيرنا من أبناء هذا الوطن الغالي والذي لا تدخر حكومتنا الرشيدة جهدا في تأمين وتوفير سبل الراحة لأبنائها.

-موسم الأمطار :

فيما يضيف خالد مكرش قائلاً : مع موسم الأمطار فإننا نعيش معاناة شديدة، وتتحول هذه الطرق إلى طريق مسدود ومنطقة وحل ومستنقعات ويصعب علينا الخروج أو الدخول للقرية وكذلك امتناع سائقي الباصات المدرسية من العبور إلى داخل القريه حيث إن أطفالنا يذهبون إلى مدارسهم في قرية “قنبورة” المجاورة لنا مشيا على الأقدام وقطع أكثر من 2 كيلو، معرضين حياتهم للخطر بسبب الحيوانات الضالة وحرارة الشمس ولهيبها.

– على حسابنا الخاص :

فيما يشير محمد مكرش قائلاً : إننا كل فترة نقوم بدفع مبالغ مالية من حسابنا الخاص لبعض المعدات وذلك من أجل تسوية الطريق من أجل الوصول إلى القرية.

– مشكلة المياه:

فيما أردف إبراهيم مكرش قائلاً: إن المشكلة تزداد أيضا في عدم وجود مشروع مياه في القرية ونقوم بجلب المياه المحلاة بسيارتنا الخاصة وتعبئة المياه بواسطة “َوايتات” حيث يستغلون عدم وجود إسفلت ويرفعون أسعار المياه علما بأن هناك أسرًا دخلها محدود.

– مشكلة الإنارة :

وتحدث خالد مكرش قائلاً : إن شوارع القرية تعاني من الظلام الدامس وخاصة بعد مغيب الشمس مما جعلنا نخاف على أطفالنا خاصة من الكلاب الضالة والتي تنتشر في القرية وضواحيها.

-رد الأمانة :

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ حسين معشي، حيث أوضح قائلا : إن سفلتة قرية وادي عز الدين “رح” مدرجة ضمن مشروع سفلتة مجموعة من قرى المحافظة، لافتًا إلى أن المشروع حاليًا تحت التنفيذ.

وأضاف معشي، ” يجري العمل حاليًا في قرى أخرى، وسوف يتم الانتقال لقرية عز الدين حين الانتهاء من سفلتة قرى مجاورة لها.