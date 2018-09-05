بالصور.. محافظ محايل يبحث الجوانب الاستثمارية بنادي الشهيد

المواطن - أحمد الشهري - محايل

هنأ محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده، اليوم، رئيس مجلس نادي الشهيد إبراهيم غالب عسيري وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة اختيارهم لإدارة النادي، وذلك في مقر المحافظة اليوم.

ورحب المحافظ برئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة متمنيًا لهم المزيد من التوفيق وأن يحققوا آمال وتطلعات جماهير النادي، حيث استمع إلى شرح موجز عن أنشطة النادي في مختلف الألعاب، وعن آخر المستجدات عن المشروعات الخاصة بتعزيز الجوانب الاستثمارية للنادي.

وشدد المحافظ على دعم النادي خلال مسيرته القادمة خلال منافسات الموسم الحالي.

من جهته، عبر رئيس النادي عن شكره وتقديره لمحافظ محايل على دعمه المستمر ومتابعته لنشاطات النادي.

الجدير بالذكر أن نادي الشهيد الرياضي بمحايل تأسس قبل 40 سنة، وحقق عدداً من البطولات والألقاب على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.