بالصور.. مدارس تعليم الروضة تحتفل بيوم الوطن بشعار للمجد والعلياء

المواطن - الرياض

شارك مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن سعد الغنّام، مع الطلاب وقادة المدارس فعاليات احتفاء مكتب التعليم بالروضة باليوم الوطني الـ”88″ للمملكة العربية السعودية، الذي أقيم على مسرح مدارس رياض نجد تحت شعار “للمجد والعلياء”.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات التي هدفت إلى تعزيز مبدأ المواطنة الصالحة، ونبذ الفرقة، وغرس فضيلة الانتماء ، وأقيم “أوبريت” قدمه مجموعة من الطلاب ، ومن إخراج هشام أبانمي.



وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية نائب المشرف العام على لجنة الاحتفاء باليوم الوطني إنّ رعاية مثل هذه الفعاليات امتداد لجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ولجانها المتعددة التي عملت منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لهذه المناسبة من خلال أكثر من “45” فعالية رئيسية في مكاتب التعليم وعدد كبير من مدارس المنطقة، لترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن وقادته عبر تاريخ المملكة المجيد مرورًا بحاضرها العظيم، عصر الرخاء والنماء والعطاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – أيدهما الله – في نفوس الطلاب – ذكورًا وإناثًا – وتذكيرهم بماضي المملكة الراسخ في جذور التاريخ، وحاضرها المشرق، بإذن الله.”

وأضاف “الغنّام” أنّ ما قدم من فعاليات في هذا اليوم لهو مواكبة واتساق مع جهود قطاعات الدولة كافة، في لحمة وشراكة وطنية قلما نجد لها مثيلًا على مستوى العالم، وحظيت باهتمام ومتابعة جميع الوسائل الإعلامية في المنطقة، تفاعل معها المواطنون والمقيمون، حبًا وولاءً وانتماءً لهذه البلاد الطاهرة وحكامها الأشاوس.

وفي كلمته بالحفل أوعز مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل نعمة الأمن بسبب دعوة الأنبياء ، ومنها قول نبينا إبراهيم عليه السلام “ربّ اجعل هذا البلد آمنا” ، وأشار إلى أن هذا الوطن ينتظر منّا الكثير ، ومن طلابه الجد والاجتهاد ، سائلا الله أن يديم العز والرفعة للمملكة وسائر بلاد المسلمين ، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.