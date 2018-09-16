بالصور.. مدرسة بنات في محايل آيلة للسقوط والقائدة تخلي مسؤوليتها

المواطن ــ أحمد الشهري ــ بارق

اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات بمدرسة المربع الابتدائية والمتوسطة التابعة لتعليم محايل من تهالك مبنى المدرسة رغم أنه لم يمر على بنائه سوى خمسة عشر عامًا.

وأشار أولياء الأمور إلى هبوط في الأرضيات وخصوصا دورات المياه مما قد يعرض أرواح الطالبات للخطر.

وقال بعض الأهالي في تصريحات لـ”المواطن” إن مبنى المدرسة مستأجر ولم يتم عمل صيانة له منذ سنوات عدة، مضيفين أن عدد دورات المياه الموجودة في المدرسة لا يتناسب وعدد الطالبات والذي يزيد عددهن على أكثر من 350 طالبة، وطالبوا من تعليم محايل بسرعة التدخل ونقل الطالبات لأي مبنى آخر وذلك بما يضمن سلامتهن من سقوط المبنى .

من جانبها أكدت قائدة مدرسة المربع الابتدائية والمتوسطة فاطمة الشهري أنه سبق وأن أرسلت خطابات لتعليم محايل، حيث أشعرت من خلالها الجهات المعنية بخطورة المبنى على أرواح الطالبات، وأشارت إلى أنها تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي أضرار تلحق بالطالبات مستقبلا من المبنى المتهالك، مناشدة أولياء أمور الطالبات برفع خطابات عاجلة لتعليم محايل, خصوصا أنه يوجد سقوط لبعض الأجزاء في الأسقف وأيضا وهبوط في الأرضيات , محذرة من خطورة وضع المبنى .

لجنة للوقوف على المبنى :

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة بتعليم محايل أن مدير التعليم وقف خلال الأسبوع الماضي على المبنى ، وأشارت المصادر إلى أن تعليم محايل وجه بتشكيل لجنة للوقوف على المبنى وتدوين الملاحظات على المبنى . وأكدت المصادر أن مدير التعليم لن يتوانى في نقل الطالبات لأقرب مبنى تعليمي ، وذلك حفاظًا على أرواح الطالبات .