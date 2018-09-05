بالصور.. مصادرة أطعمة فاسدة وإغلاق ثلاثة مطاعم في بارق

بالصور.. مصادرة أطعمة فاسدة وإغلاق ثلاثة مطاعم في بارق

2018/09/05
الساعة 3:51 مساءً
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المواطن - أحمد الشهري - بارق

قامت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة بحملة رقابة صحية على المطاعم في المحافظة ومركز ثلوث المنظر ويأتي ذلك استمراراً لحملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي وتم رصد العديد من المخالفات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن بلدية بارق استمرت في حملة غذاؤكم أمانة حيث قام مراقبو قسم صحة البيئة بجولات رقابة صحية مكثفة في وسط المحافظة ومركز ثلوث المنظر وذلك على عدد من المطاعم والمحلات التجارية حيث أسفرت هذه الجولات عن رصد أكثر من 25 مخالفة ومصادرة 8 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة و إغلاق 3 مطاعم وسيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم .

وأكد البارقي استمرار الجولات الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة وذلك للحفاظ على سلامة الأغذية التي تقدم للمواطن .



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