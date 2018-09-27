بالصور.. مفحط نجران في قبضة رجال المرور

المواطن - نجران

تمكن مرور منطقة نجران، اليوم الخميس، من القبض على قائد المركبة الذي كان يمارس التفحيط أمام أحد المنازل.

وأوضح مرور نجران أنه جار استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان مقطع متداول قد أظهر قائد مركبة يمارس التفحيط في أحد شوارع منطقة نجران، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ اللازم لوقف هذه الممارسات لحماية الأرواح وعابري الطريق.