بالصور.. هكذا استعدت مدارس جازان لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة

المواطن - علي شيبان - جازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها وتجهيزاتها المدرسية لاستقبال 161333 طالبًا وطالبة بجميع مراحل التعليم العام، يوم غدٍ الأحد، وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية مع نهاية العام الدراسي الماضي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن لجنة متابعة الاستعداد للعام الدراسي القادم حرصت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب وضمان البداية الجادة والانطلاقة الناجحة للعام الدراسي، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات والجولات على مكاتب التعليم والمدارس التابعة لكل مكتب.

وأضاف أن هذه الاستعدادات شملت عددًا من المؤشرات منها اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والفصول الدراسية والمدارس والانتهاء من توزيع المعلمين في حركة النقل الداخلية، موضحًا أن لجنة الاستعداد ستواصل مهامها مع انطلاقة العام الجديد، وذلك عبر الزيارات الميدانية لمكاتب التعليم والمدارس؛ وذلك للاطلاع على سير انطلاقة العام الدراسي وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد.

وبيّن أن الإدارة نفذت في وقت سابق عددًا من الدورات والورش والبرامج استهدفت المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والتي تراعي الحاجات الفعلية للميدان التربوي والتعليمي وتسهم في رفع المستوى العلمي والمهني، وأن مدارس المنطقة وضعت خططًا وبرامج منتظمة لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، كما تم إبلاغ مكاتب التعليم بالتنسيق مع قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والعمل على تجهيز الجداول الدراسية في وقت باكر، وتوزيع الحصص الدراسية وفق التشكيلات المدرسية والخطط الإشرافية، مع إنجاز وإعلان الإدارات والأقسام المعنية بالإدارة لحركة نقل المعلمين والمعلمات الداخلية وحركة نقل القيادات المدرسية (بنين- بنات) في وقت مبكر واستقبال المعلمين والمعلمات الجدد وتوجيههم إلى مدارسهم لتحقيق بداية فعلية للعام الدراسي الجديد.

وأكد الأحوس أن التعليم بمنطقة جازان يحظى بالدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مما يحتم علينا أن نبذل غاية الجهد وفاءً لولاة أمرنا ولديننا الحنيف ووطننا المعطاء وأن نسهم في نهضته وخدمة أبنائه، داعيًا الجميع لمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية خصوصًا في أول أيام العام الدراسي؛ كون ذلك يعد مؤشرًا قويًّا على نجاح الاستعداد للعام الدراسي.