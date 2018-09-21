بالصور.. وفاة 3 وإصابة 9 في حادثين منفصلين بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغين عن حادثين منفصلين مساء البارحة نتج عنهما ٣ وفيات و٩ إصابات.

وأوضح الشهري أن الحادث الأول عبارة عن تصادم سيارتين على طريق أحد رفيدة، نتج عنه خمس إصابات كلها خطيرة، نقلت عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى أحد رفيدة.

وأضاف الشهري أن الحادث الثاني وقع عند كوبري الشيق بوادي بن هشبل، وهو عبارة عن انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا تقل عائلة، ونتج عن الحادث ثلاث وفيات وأربع إصابات، وجرى نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية.