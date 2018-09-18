بالصور.. 3 شعراء يتنافسون بأولى الأمسيات الشعرية في مهرجان ولي العهد للهجن

بالصور.. 3 شعراء يتنافسون بأولى الأمسيات الشعرية في مهرجان ولي العهد للهجن

2018/09/18
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

انطلقت أولى الأمسيات الشعرية ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن التي شارك بها كلاً من الشاعر عيضه السفياني والشاعر عبدالمجيد السفياني والشاعر محمد السكران ، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن .
واكتظت ساحات ومقاعد فعاليات المسرح بالكثير من الأهالي والزوار القادمين من المحافظات المجاورة للاستمتاع بالفقرات المقدمة لهم على مسرح الفعاليات ، حيث ألقيت خلال الأمسية عدداً من القصائد الشعرية الوطنية و القصائد الشعبية والنمطية التي نالت استحسان الحضور من متذوقي الشعر وسط حماس جماهيري .
من جانبه أقيمت عدد من الفعاليات والعروض المسرحية للأطفال على مسرح مهرجان ولي العهد التي تفاعل معها الزوار مبدين استحسانهم تجاه ما شاهدوه.

 


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