بالعرضة السعودية.. نادي الاتفاق يحتفل باليوم الوطني 88

المواطن - مروة نبيل

أقام مجلس إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، اليوم الأحد، احتفالية باليوم الوطني 88 تحت شعار “وطن الأمجاد”، واكتسى فارس الدهناء باللون الأخضر بمناسبة هذه الاحتفالية.

ونظمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بنادي الاتفاق فعاليات عديدة بمناسبة اليوم الوطني 88، ومنها العرضة السعودية، وعروض للأطفال، وهدايا قيمة، كما أن الدخول كان بشكل مجاني.

وشهدت احتفالية نادي الاتفاق باليوم الوطني الـ88 حضور عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والمدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، الذي أدى العارضة السعودية وتفاعل بشكل كبير مع الاحتفالية.

وكان رئيس مجلس الإدارة، خالد الدبل، قد أعلن عن عرض الحصول على بطاقة نادي الاتفاق بمبلغ 88 ريالًا فقط، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ88 لليوم الوطني.