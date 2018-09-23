بالفيديو.. الطفل الغفراني: بأي ذنب يحرمني تميم من جنسيتي وأنا بعمر شهر

المواطن - الرياض

يواصل الطفل محمد الغفراني أحد أبناء قبيلة الغفران فضح مؤامرة قطر ومخطاتهم القذرة التي تجسدت في إسقاط الجنسية عن أكثر من 6 آلاف من أبناء قبيلة الغفران لمجرد اعتراضهم على سياسات تنظيم الحمدين الذي ارتمى في أحضان الصهاينة والملالي.

الطفل الغفراني الذي شارك في أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أكد أنه أسقطت عنه الجنسية وهو في عمر شهر أو شهرين ولا يدري ما الذنب الذي اقترفه ليتم إسقاط الجنسية عنه.

وأضاف في مداخلة مع قناة سكاي نيوز عربية إنه ولد في قطر وفي مستشفى حمد وحصل على الجنسية القطرية كباقي أبناء العائلة لكنه تفاجأ بقرار غاشم من قادة قطر جردهم من أول حقوقهم السياسية.

وأشار الطفل الغفراني إلى أنه سيواصل النضال هو وأبناء قبيلته للوصول إلى حقهم.

ويشكو أبناء قبيلة الغفران تضررهم من تعسف تنظيم الحمدين في إسقاط الجنسية القطرية عن أبنائهم وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرًا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم”.

يذكر أنه في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.

وفي عام 2000 بدأت الحكومة القطرية في إسقاط الجنسية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرًا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى.

الطفل محمد الغفراني يروي لسكاي نيوز عربية الظلم الذي تتعرض له قبيلته على يد السلطات القطرية#شاهد_سكاي pic.twitter.com/xDXCGiaGYr — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 23, 2018