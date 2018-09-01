بالفيديو.. الظلام يخيم على قرى آل سريع بأبها والأهالي يستغيثون

المواطن - سعيد ال هطلاء - أبها

ناشد أهالي قرى آل سريع الواقعة على طريق أبها القرعاء، وبالتحديد المحارث آل سريع بضرورة تدخل شركة الكهرباء لحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر والذي يتواصل لساعات طويلة وخاصة مع حلول الظلام ليلاً.

وقال المواطن علي راشد السريعي، في رسالته لـ”المواطن“، إننا نعاني من انقطاع الكهرباء منذ سنوات وبشكل متكرر، ولم يتم الحل من قِبل الشركة حتى الآن، مطالباً بضرورة الحل الجذري لهذه المشكلة التي يدفع ثمنها السكان.

وأضاف السريعي أنه يترتب على الانقطاع تعطل الأجهزة المنزلية ومعاناة المرضى المستخدمين لأجهزة كهربائية وقد يتسبب الانقطاع أحياناً في إحراج عدد من السكان خاصة إذا وجدت مناسبات أو احتفالات لديهم.