بالفيديو “المواطن” تدق ناقوس الخطر.. انعدام الحواجز ينذر بكارثة في حدائق مشهد أبها

المواطن _سعيد مشهور_أبها

رصدت عدسة “المواطن” بالفيديو خطراً يترصد بالجميع في حدائق أمانة منطقة عسير بالمشهد يتمثل بوجود ساحة مرتفعة تطل على الحدائق ومضمار المشي ويفتقد ذلك لوجود حواجز إسمنتية تمنع سقوط السيارات أو الأحجار أو غيرها على مرتادي الحدائق ما يتطلب حلاً عاجلاً من قبل أمانة منطقة عسير لمنع الخطر وحماية الأرواح.

الجدير بالذكر أن الموقع شهد قبل أيام سقوط سيارة في الحديقة إلا أنه لم يصب إلا قائد المركبة في الحادث.