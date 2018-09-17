بالفيديو.. “المواطن” ترصد خطرًا يتربص بمرتادي عقبة ضلع بعسير

المواطن - سعيد مشهور- أبها

فترة عامين لم تكن كفيلة لإنجاز ما خلفته أمطار أبها والتي تسببت في انهيار جبلي على امتداد طريق عقبة ضلع الحيوي والتي تعتبر طريقاً مهماً للوصول من أبها إلى منطقة جازان وبقية المحافظات والمراكز التهامية.

فقد وقع هذا الانهيار أثناء تساقط الأمطار قبل عامين وتم وضع حل مؤقت من قبل وزارة النقل عبارة عن تحويلة جانبية ومحاذية لموقع الانهيار لكن السالك لهذا الطريق والموقع يشاهد التصدعات في قمة الجبل الذي وقع فيه الانهيار مما يشكل خطراً حتمياً ينذر بانهيار الموقع ولا سيما في مواسم الأمطار مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل وزارة النقل لحماية الأرواح والممتلكات من خطر محدق.

صحيفة “المواطن” وثقت خطر هذا المواقع بالفيديو لتضعه أمام وزارة النقل.