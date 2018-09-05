بالفيديو.. “المواطن” تكشف حقيقة ثعبان سراة عبيدة العملاق

بالفيديو.. “المواطن” تكشف حقيقة ثعبان سراة عبيدة العملاق

2018/09/05
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

حصلت “المواطن” على مقطع فيديو لثعبان قرية الصحن بسراة عبيدة، والذي تم تداول صور له وزعم متداولو الصور أن طوله يتجاوز الـ10 أمتار.

وقال أحد سكان القرية: إنه وجد العامل الذي تعامل مع الثعبان، وَذكر العامل بأنه وجد الثعبان على غطاء الأعلاف وتم قتله قبل 4 أيام وطوله 1.5 متر فقط، لينفي بذلك ما تم تداوله بأن طوله 10.40 عشرة أمتار وأربعون سنتيمترًا.

وأضاف أن الصورة المتداولة للثعبان بعد قتله ووضعه على الشجرة كانت صورة مكبرة أعطت الثعبان أكبر من حجمه وطوله الحقيقي.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم