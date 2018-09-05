بالفيديو.. “المواطن” تكشف حقيقة ثعبان سراة عبيدة العملاق

المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

حصلت “المواطن” على مقطع فيديو لثعبان قرية الصحن بسراة عبيدة، والذي تم تداول صور له وزعم متداولو الصور أن طوله يتجاوز الـ10 أمتار.

وقال أحد سكان القرية: إنه وجد العامل الذي تعامل مع الثعبان، وَذكر العامل بأنه وجد الثعبان على غطاء الأعلاف وتم قتله قبل 4 أيام وطوله 1.5 متر فقط، لينفي بذلك ما تم تداوله بأن طوله 10.40 عشرة أمتار وأربعون سنتيمترًا.

وأضاف أن الصورة المتداولة للثعبان بعد قتله ووضعه على الشجرة كانت صورة مكبرة أعطت الثعبان أكبر من حجمه وطوله الحقيقي.