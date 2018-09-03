بالفيديو.. بعض محلات تغيير زيت المركبات تتلاعب بالأسعار.. الحقيقة بالأرقام

المواطن- فهدالقحطاني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تحدث فيه عن تلاعب محال تغيير الزيوت بالأسعار.

وأوضح المواطن في المقطع أن الكثير من المواطنين يجهلون قيمة علبة الزيت، مضيفاً أن سعر نوع من الزيوت وهو زيت بترومين A-1 المستخدم لمسافة 10 آلاف كلم يكون سعره في محال البناشر ب45 ريالاً وفي محال قطع الغيار ب22 ريالاً والزيادة تكون = 23 ريالاً في العلبة، كما ذكر كذلك أن سعر الكرتون عدد 12 علبة في محال البناشر ب528 ريالاً بينما سعره في محال قطع الغيار ب260 ريالاً، حيث تكون الزيادة والفارق في سعر الكرتون= 268 ريالاً.

وعن سعر السيفون الذي تبيعه محال البناشر، ذكر المواطن أن سعره في محال البناشر ب25 ريالاً بينما يباع في محال قطع الغيار الأصلي ب10 ريالات والفارق = 15 ريالاً زيادة في سعر السيفون.

وأكد المواطن أن ما تقوم به هذه البناشر من تصرف إنما هو عملية تلاعب وابتزاز لجيوب المواطنين بقولهم سلِّمنا المفتاح وارتاح، والحقيقة هو سلمنا جيبك ونرتاح، وحذر المواطن من جشع هذه المحال وتلاعبها بالأسعار من قِبل تلك العمالة التي تدير هذه المحال وتعمل تحت غطاء سعودي.

وطالب المواطن الجهات المسؤولة عن الأسعار وعن تلك المحال التي تتحايل وتبتز جيوب المواطنين بمحاسبتهم؛ وذلك لمخالفتهم الأنظمة الحكومية التي وضعتها الدولة لقيمة السلع والمنتجات المستهلك والثابت سعرها.