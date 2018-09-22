بالفيديو.. تفاصيل استهداف العرض العسكري الإيراني وهروب روحاني

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سادت حالة من الانفلات الأمني في أحد العروض العسكرية بإيران، بعد أن أطلق مجموعة من المسلحين النار بشكل عشوائي في مُحيط عرض عسكري في الأهواز.

وحسب ما تناقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن إطلاق النار تم بواسطة مجموعة من الأشخاص ارتدوا الزي العسكري للتخفي والدخول وسط العرض، وقاموا بفتح النيران في الحديقة التي جاورت المنصة الرئيسية التي شهدت حضور روحاني وعدد من قيادات الملالي احياء لذكرى حرب العراق.

وأدت النيران إلى مقتل 8 من الحرس الثوري الإيراني الذين تواجدوا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين معظمهم من العناصر التابعة للحرس، في حصيلة أولية.

وفور انتشار أنباء الهجوم بالأهواز، حاولت عناصر الحرس الثوري إبعاد روحاني عن عرض عسكري مشابه في طهران.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية القريبة من الحرس الثوري إن مسلحين على دراجة نارية كانا يرتديان الزي الكاكي نفذا الهجوم.

وعرض التلفزيون الحكومي صورًا لما بعد الحادث مباشرة، حيث وصل المُسعفين لمساعدة شخص في ملابس عسكرية تمدد على الأرض، كما أظهرت بعض اللقطات حالة من الذعر في نفوس العسكريين أمام المنصة وفي ساحة العرض.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران عدد من المسيرات الشعبية والعسكرية لإحياء ذكرى حرب العراق في الفترة من 1980 وحتى 1988، غير أن الهجوم استهدف العرض العسكري الأكبر والذي حضره قادة الملالي وحرسه الثوري.