بالفيديو.. حالات وقوف المأموم يمين الإمام في الصلاة

المواطن -الرياض

نشر حساب مركز الإنتاج الذي يشرف على الاستديوهات التعليمية بإدارات التعليم بالمملكة مقطع فيديو يبين الحالات التي يجوز أن يقف فيها المأمون على يمين الإمام في الصلاة.

واستند المقطع إلى عدة أحاديث نبوية من بينها ما رواه مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَل ويَترَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) .

ويأتي هذا المقطع ضمن الفقه المصور لتبسيط فهم القضايا الفقهية على الطلاب.

#الفقه_المصور

تعرف على الحالات التي يقف فيها المأموم يمين الإمام في الصلاة ..#مركز_الإنتاج | الخرج

pic.twitter.com/KK7bOPmA6W — مركز الإنتاج (@p_c_media_sa) September 14, 2018