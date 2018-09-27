بالفيديو.. حقيقة اعتداء ممرضة على طفل داخل وحدة للعناية المركزة

المواطن - الرياض

نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل والتي زعمت خلالها اعتداء ممرضة على طفل داخل وحدة للعناية المركزة بأحد المستشفيات في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي أن المقطع المتداول في هذا الشأن غير صحيح، وأن الواقعة حدثت في تايلاند وليس في المملكة.

وقالت الوزارة: “توضح وزارة الصحة أن مقطع الفيديو المنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي هو لمريض في مستشفى بدولة تايلاند”.