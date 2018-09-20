بالفيديو.. صورة المسعف مع فهد المولد تثير استغراب آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عن تعجبه من التقاط أحد المسعفين صورة مع فهد المولد بعد خروجه مصابًا من مباراة الاتحاد والتعاون.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مقطع فيديو لأحد المسعفين وهو يُساعد فهد المولد ثم طلب منه التقاط صورة، ليظهر اللاعب بأريحية، رغم أنه كان يتحامل على إصابته للوقوف على قدميه، وعلق قائلًا: “هذا وقت سلفي!!!”.

وشارك فهد المولد بشكل أساسي في مباراة الاتحاد والتعاون ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخرج للإصابة في الشوط الثاني.

وظهر فهد المولد بمستوى مميز في مباراة الاتحاد والتعاون حيث سجل هدفين في شباك سكر القصيم، خلال اللقاء الذي خسره العميد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

هذا وقت سلفي!!! pic.twitter.com/ZDYPGh9rin — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 20, 2018