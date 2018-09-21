بالفيديو.. عضوة بالشورى تلتقط سيلفي مع فتاة سعودية تبيع القهوة

المواطن - الرياض

رغم أنه لم يمض على عملها سوى أسبوع فقط إلا أن الفتاة السعودية رشا استطاعت أن تنال استحسان وإعجاب عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان.

الشعبان وثقت بالفيديو تجربة الفتاة رشا مؤكدة أنها مثال يستوجب الفخر وأصرت على التقاط سيلفي وثقته في مقطع فيديو يجمعهما معًا.

ونشرت الشعبان مقطع فيديو عبر تويتر أثناء قيام رشا بتحضير القهوة وعلقت عليه بالقول: فخورة بحجم السماء ببناتنا اللواتي يعملن ويخضن التجربة لتعلم الجديد.. العمل نعمة من الله والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال فيكسب مهارات متعددة ويصقل بإمكانات مختلفة.. سيرزقه الله خيرا وفيراً من حيث لا يحتسب ويفتح له أبوابا مغلقة.. المحاولة نجاح وتميز.

فخورة بحجم السماء في بناتنا اللواتي يعملن ويخضن التجربة لتعلم الجديد.. العمل نعمة من الله والإنسان الجاد هو من لا ييأس ويحاول ويجرب كل الأعمال فيكسب مهارات متعددة ويصقل إمكانات مختلفة.. سيرزقه الله خيراُ وفيراً من حيث لا يحتسب ويفتح له أبواب مغلقة.. المحاولة نجاح وتميز😏💪 pic.twitter.com/YWimODwz2y — نوره الشعبان (@Noraalshaaban) September 20, 2018