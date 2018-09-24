بالفيديو.. كلمة نادرة للملك سلمان قبل 41 عاماً

بالفيديو.. كلمة نادرة للملك سلمان قبل 41 عاماً

2018/09/24
الساعة 2:34 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو كلمة نادرة لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أمیراً لمنطقة الرياض، بمناسبة الیوم الوطني قبل 41 عاماً.

وأشار الملك سلمان في كلمته عام (1397ھـ – 1977م) إلى تصادف الاحتفالات بالیوم الوطني في ذلك العام، بذكرى انطلاقة المؤسس الملك عبد العزيز قبل 77 عاماً في سبیل توحید البلاد، والتي توجھا بقیام المملكة العربیة السعودية.

ونوه الملك سلمان في كلمته بالمصاعب والتحديات التي تجاوزھا الملك المؤسس بإيمان وحكمة وشجاعة وصبر في سبیل توحید المملكة.


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