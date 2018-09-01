بالفيديو.. لأول مرة.. الحريري يكشف سبب إعلان استقالته من داخل المملكة

المواطن - الرياض

كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، لأول مرة عن سبب إعلان استقالته من داخل المملكة العربية السعودية.

وقال الحريري؛ في لقاء مع شبكة “يورو نيوز”: “كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي؛ لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقاً جعلها غيرَ قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك”.

وأضاف الحريري: “استقالتي كانت في الأساس صدمة إيجابية لتنبيه الناس ولنقول لهم اسمعوا أن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الأمام، والمضي قدماً ليس أن يكون لبنان على الحياد؛ بل ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة”.

وحول علاقته بالمملكة أوضح الحريري: “علاقتي مع السعودية ممتازة، هي علاقة في صالح لبنان وفي صالح المملكة أيضاً”.

وتابع أن الخليج اليوم في بؤرة متوترة لذلك نحن في لبنان علينا أن نراعي مصالحنا الوطنية أي أننا حينما نقحم أنفسنا في اليمن أو في سوريا فإننا سنجلب المشاكل لبلادنا، وهناك من يرفض ذلك في الداخل مما تسبب في شلل البلاد في السابق.