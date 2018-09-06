بالفيديو.. لقطات مرعبة لطفل يتسلق شرفة بالطابق الـ12

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سحبت فرق الإنقاذ طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات إلى بر الأمان، بعدما خاطر بحياته وقفز خارج نافذة بالطابق الـ12، حيث وقع الحادث الخطير في مدينة تشونغتشينغ الصينية أواخر الشهر الماضي.

وذكرت التقارير المحلية أن الطفل صعد خارج الشرفة، ولاحظ الجيران وجود الطفل على الحافة وقاموا باستدعاء فوق الإنقاذ.

وعلى الفور هرعت الشرطة وفرق الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث، وتم إنقاذ الطفل، ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث.

Terrifying moment 5-year-old climbs over balcony 12 stories high Terrifying moment a 5-year-old boy climbs over balcony 12 stories high in Chongqing, on 29th August. A neighbor finds the boy and calls 110. The boy is saved by police. Posted by PearVideo on Monday, September 3, 2018