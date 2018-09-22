بالفيديو.. مباراة ملاكمة تتحول إلى معركة بالكراسي

المواطن - متابعة

شهدت مباراة ملاكمة، في ملعب ليستر سيتي، قتالاً عنيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر موقع ميرور، أن المباراة كانت بين براد داوز ونيكاراجون إلفيس، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، وتحولت المشادات الكلامية إلى قتال عنيف تطايرت فيه الكراسي.

وكشف أن الشجار بدأ عندما بدأ معجبو براد يغنون إلى فريق نوتنغهام لكرة القدم؛ ما أثار غضب معجبي ليستر سيتي.

وقال متحدث باسم نادي ليستر سيتي لكرة القدم، إن الأمن تمكن من وقف الشجار بسرعة، مضيفاً أنه يدين بشدة الحادث، وسيعمل على مراجعة الإجراءات الأمنية لمنع أية حوادث مستقبلية من هذا النوع.