بالفيديو: مبعوث أمريكي مقذوفات الحوثي على المملكة هي صواريخ إيرانية آن الأوان لتوقفها

المواطن - الرياض

أكد المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران برايان هوك أن الولايات المتحدة الأميركية عازمة على تقوية نظام العقوبات ضد إيران، لافتًا إلى أن الهدف هو أن تصل صادرات النفط من إيران إلى الصفر.

وقال المبعوث الأمريكي في حوار مع سكاي نيوز عربية إن على إيران أن تُغير سلوكها وتصبح دولة طبيعية وتوقف تصدير ثورتها ولا تهدد دول الجوار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مصممة على تنفيذ إيران للطلبات الاثني عشر التي تقدمت بها في مايو الماضي عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأضاف أن إيران اكبر دولة راعية للإرهاب وتبذل مليارات الدولارات لرعاية الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق.

وقال إن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على المملكة هي صواريخ إيرانية وهذا الأمر يجب أن يتوقف.