بالفيديو.. مبولحي يُنافس نفسه على أفضل تصديات الجولة الثانية

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من حراس المرمى، الذين لعبوا دورًا بارزًا في فوز أو تعادل أنديتهم.

وكشفت قنوات “دوري بلس” المالكة الحقوق التلفزيونية للكرة السعودية، عن أفضل 5 تصديات في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تصدرها الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق.

ورغم استقبال شباك رايس مبولحي لهدفين في مباراة الاتفاق والباطن، إلا أنه ظهر بمستوى مميز وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليقود فريقه للفوز بثلاثية، ويحتل المركزين الأول والخامس في قائمة أفضل 5 تصديات بالجولة الثانية.

واحتل حارس الفيحاء، الكولومبي كريستيان بونيلا المركز الثاني في قائمة أفضل 5 تصديات بالجولة الثانية، بعد تصديه لعدة فرص خطيرة خلال مباراة الشباب، التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدف.

وجاء المصري محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثالث بقائمة أفضل 5 تصديات في الجولة الثانية، حيث يُقدم اللاعب الشاب مستوى مميزًا، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

وفي المركز الرابع بقائمة أفضل 5 تصديات في الجولة الثانية، جاء المغربي زهير لعروبي حارس مرمى نادي أُحد، الذي ظهر بمستوى جيد أمام النادي الأهلي، التي انتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين.