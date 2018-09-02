بالفيديو.. مدرسة تغلق أبوابها والطلاب يؤدون النشيد الوطني خارج أسوارها

المواطن - الرياض

فوجئ أولياء أمور الطلاب في إحدى المدارس، صباح اليوم، بإغلاق أبواب المدرسة في وجه أبنائهم، مما اضطر البعض منهم للعودة، فيما فضل البعض البقاء والمداومة في أول أيام الدراسة.

ووثق أولياء الأمور مقاطع فيديو، اليوم الأحد، ترصد أبواب إحدى المدارس وهي مغلقة، بالتزامن مع أول أيام عودة أبنائهم الطلاب إلى الدراسة بجميع مناطق المملكة.

وقال أحد أولياء الأمور في مقطع فيديو متداول، تم توثيق المقطع في الساعة السابعة صباحًا، وظهر الطلاب خلال الفيديو وهم في انتظار فتح الأبواب.

وطالب أولياء الأمور بتحديد المسؤول عن هذا الأمر، خاصة أن الطلاب آثروا المداومة ورددوا النشيد الوطني خارج أسوار المدرسة.

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مدارس المملكة تفتح ابوابها عدا مدرسة لجعة الابتدائية تغلق ابوابها في وجه طلابها مع اول يوم دراسي جديد

من المسؤول ومن يتحمل هذه الارتجالية والعشوائية pic.twitter.com/iNOyTHIKUU — سـلطـان القحطاني (@abu_layan1430) September 2, 2018