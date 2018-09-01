بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين امرأة وعاملة داخل ماكدونالدز

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين امرأة وعاملة داخل ماكدونالدز

2018/09/01
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

نشبت مشاجرة عنيفة بين امرأة وعاملة داخل إحدى مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز”.

وأظهر مقطع فيديو متداول، امرأة تتشاجر مع عاملة داخل المطعم حيث كانت تتحدث الأخيرة في هاتفها، وراحت المرأة توبخ العاملة التي أصيبت بالغضب وأغلقت هاتفها وقامت بقذفه في وجه الزبونة التي دخلت في عراك بالأيدي معها، حتى تدخل عدد من العمال والزبائن لفض العراك وإخراج المرأة خارج المطعم.


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