بالفيديو.. معلومات لا تعرفها عن الحرس الملكي البريطاني

المواطن - متابعة

يتميز الحرس الملكي البريطاني بالدقة والانضباط والقدرة والاستعداد على التعامل مع أي أخطار تهدد القصر الملكي.

ومع التمسك بتقاليد الماضي من خلال واجباتهم الاحتفالية، فإن الحرس الملكي أيضاً يقومون بتنفيذ واجبات في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم كجنود محترفين.

إنشاء الحرس الملكي

أُنشئت أفواج الحرس الملكي في بريطانيا أساسًا لحماية الملك تشارلز الثاني بعد ارتقائه العرش في عام 1660م.

أما اليوم فإن مهام الحرس الملكي في بريطانيا في أوقات السلم لا تعدو أن تكون شرفيّة ولكنهم مع ذلك مدربون على فنون القتال الحديثة.

مم يتكون الحرس الملكي؟

يتكون الحرس الملكي من سبعة أفواج من الجيش البريطاني:

1. فوج فرسان القصر:

حرس الحياة

البلوز (الزرق) و الرويالز (الملكيين).

2. خمسة أفواج ضمن حرس المشاة:

حرس رماة القنابل

حرس كولدستريم

الحرس الاسكتلندي

الحرس الأيرلندي

الحرس الويلزي

زي الحرس الملكي

الزي العسكري الكامل لحُراس الحياة أحمر اللون موشى باللون الأزرق مع ريش أبيض. أما الزي الكامل للزرق والملكيين، فهو الأزرق الموشى بالأحمر بالإضافة إلى ريش أحمر. وزي الضباط مزركش ببريمات ذهبية على شكل أوراق أشجار السنديان تخليدًا لذكرى اليوم الذي اختبأ فيه تشارلز الثاني في شجرة بلوط أثناء فراره من جنود كرومول.

يرتدي الموسيقيون ونافخو الأبواق من أفراد فرقة الفرسان الملكية سُترات مشاة ببريمات ذهبية، وقبعات من المخْمل. وهذا الزي ملكي وليس عسكريًا. ويرتدي أفراد الفرقة الموسيقية من الفوجين الزي نفسه ولكن يمكن التمييز بينهما من هيئة تمشيط أعراف خيولهم ـ إلى اليمين بالنسبة لحراس الحياة و إلى اليسار بالنسبة للزرق والملكيين.