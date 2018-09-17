بالفيديو.. مفاجآت للجماهير الرياضية بموافقة ولي العهد

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ أنه ستكون هناك مفاجآت للجماهير الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة (24) أنه من المقرر الإعلان عن هذه المفاجآت بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يذكر آل الشيخ مزيداً من التفاصيل حول المفاجآت القادمة، ما أثار فضول مستخدمي مواقع التواصل الذين تساءلوا عن المفاجأة التي يحضرها رئيس الهيئة العامة للرياضة والتي ربما يتم الكشف عنها قريباً.