بالفيديو.. والد الطفل المتوفى بسطح مستشفى بالرياض يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

المواطن - الرياض

تحدث والد الطفل ضحية مستشفى الرياض، والذي وجد متوفى أعلى سطوح المستشفى بعد 5 ساعات من اختفائه، حيث ذكر تفاصيل جديدة عن الحادث في حسرة وألم كانت بادية على صوته.

وقال والد الطفل في مداخلة مع برنامج معالي المواطن على قناة “mbc”: الحمد لله رب العالمين، هذا قضاء الله وقدره، ولكن هناك شديد قصور من جانب المستشفى ووردية الأمن المكلفة بحماية المستشفى.

وأضاف أن والدة الطفل “طلبت منهم بعد 10 دقاق من اختفائه مساعدتهم في البحث عنه، فلم يكن هناك أي تجاوب، وكان هناك برود شديد من الأمن المسؤولين عن حماية المستشفى”.

وأضاف والد الطفل أنه اختفى من يد أمه الساعة 7 وخمس دقائق وعثروا عليه بعد منتصف الليل الساعة 12 تقريبًا، أي بعدها بخمس ساعات تقريبًا”.

وتابع والد الطفل: “أتوقع أنه لم يكن أحد موجود في غرفة عمليات كاميرات المراقبة”، مضيفًا أن أحد الموظفين قال له: “نعتذر إحنا دوامنا ينتهي الساعة 10 وقالوا إن دوامنا انتهى وتعبنا، وهذا ما قاله مشرف أمني هناك”.

واستطرد قائلًا: إن المدير المناوب في هذه الفترة لم يكن متجاوب والطفل عُثر عليه بعد وصول وردية جديدة اشتغلت بحماس وبحثوا عن الطفل، وكانت هناك حالة انتشار وحضر مدير المستشفى وشعرت بحالة استنفار والخبر وصل مدير عام المستشفى وحضر أعضاء في الإدارة، ولكن بعد ماذا بعدما توفي الولد.

وكانت شرطة الرياض قد بدأت بالأمس التحقيق في وفاة طفل (٥ سنوات)، عُثِرَ عليه ليلة الاثنين متوفى في سطح مستشفى حكومي شرق الرياض.

وكان الطفل برفقة والدته بالمستشفى مساء أول أمس، قبل أن يختفي عن الأنظار، ما استدعى البحث عنه دون جدوى، وبعد 5 ساعات من الاستنفار تقريبًا، وُجِدَ متوفى بأعلى سطح المستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

والد الطفل الذي عثر عليه متوفياً في سطح مستشفى حكومي.. يتحدث بألم عن الحادثة #معالي_المواطن pic.twitter.com/TRD1qQXjpg — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 12, 2018