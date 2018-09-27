بالفيديو والصور.. “المواطن” توثق أمطار مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

هطلت اليوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة شملت أحياء مدينة مكة المكرمة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

عدسة “المواطن” التقطت بعض الصور للأمطار التي هطلت على مكة المكرمة والتي استقبلها أهالي مكة بالبشر والسرور.

ورصدت عدسة “المواطن” انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء مكة المكرمة بسبب الأمطار الغزيرة.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وورود توقعات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من العاصمة المقدسة لهطول أمطار غزيرة متفرقة مصحوبة برياح هابطة لهذا اليوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر محرم لعام١٤٤٠ه‍.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.