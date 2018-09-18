بالفيديو والصور.. تحديد هوية مرتكب حادثة الدهس في رنية

المواطن - الطائف

أعلنت إدارة المرور في رنية عن تحديد هوية قائد المركبة الذي ارتكب عملية الدهس أمام أحد المحلات التجارية ولاذ بالفرار.

وأوضحت إدارة مرور رنية أنه جارٍ استكمال الإجراءات لإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن وافداً تعرَّض، أمس الاثنين، للدهس بسبب تهور مُفحط كان يستعرض مهارته في رنية بالطائف بالقرب من محطة وقود.

وأظهر مقطع فيديو، المفحط وهو يستعرض بمركبته، من نوع تايوتا، ولكنها انحرفت عن مسارها ليفقد السيطرة عليها ويدهس وافداً أثناء خروجه من مطعم داخل محطة الوقود برنية.

وطالب متداولو المقطع بضرورة استخدام العقوبات البديلة كالخدمة العامة، واتجه البعض إلى وصف المفحط بالإرهابي، مشيرًا إلى أن الاثنين وجهان لعملة واحدة ويتسببان في مقتل الأبرياء.

ويعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها؛ في المرة الأولى، حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، فيتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ولو تكرر التفحيط في المرة الثالثة، يتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة، المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

في رنيه شاب مفحط متهور يدهس مقيم

والشرطة تلقي القبض عليه ✋️👇 pic.twitter.com/orqTQxM7qy — الملكي طارق (@tareq10842930) September 17, 2018