بالفيديو والصور.. تفجير مركز رياضي يوقع 20 قتيلاً ومصابًا في أفغانستان

بالفيديو والصور.. تفجير مركز رياضي يوقع 20 قتيلاً ومصابًا في أفغانستان

2018/09/05
الساعة 7:35 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون في انفجار قنبلة في مركز رياضي غربي العاصمة الأفغانية كابول.

ونشرت صحيفة إطلاعات الأفغانية صورًا لعمليات إجلاء المصابين ومقطع فيديو يوضح حدوث تبادل إطلاق النار بعد التفجير.
وقال المتحدث باسم الداخلية نصرت رحيمي إن الحادث وقع في منطقة دشت برتشي ولم يتضح بعد الجهة التي تقف وراء الانفجار.

 


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