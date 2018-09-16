بالفيديو والصور.. تكدس المركبات أمام بوابات مجمع مدارس البنات بدرب العقيدة

المواطن - فهد القحطاني- أحدرفيدة

وثق مواطن، من أولياء أمور طالبات مجمع مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية درب العقيد بمحافظة أحد رفيدة، مقطع فيديو يُظهر تكدس المركبات أمام بوابات المجمع.

وناشد ولي الأمر إدارة التعليم بعسير بوضع الحلول العاجلة لفك تزاحم وتكدس المركبات وبعض الحافلات أمام بوابات مجمع مدارس البنات مع بداية الدوام وعند الخروج في نهاية الدوام حيث ناشد المواطن جميع الجهات المسؤولة منها هيئة مكافحة الفساد وذالك لمحاسبة من قام بتخطيط وإنشاء مشروع المجمع المدرسي في هذا المكان غير المخصص له.

” المواطن” رصدت معاناة أولياء أمور الطالبات وحراس المجمع نتيجة التزاحم والشلل الكامل لحركة دخول وخروج المركبات أمام المجمع.

واتضح أنه لا توجد مساحة أمام المجمع لوجوده بين حي سكني يحيط به شارع بعرض ٥م من جهتين فقط ولا يمكن خروج المركبات عند الدخول إلا بالرجعة إلى الخلف؛ ما أدى إلى التزاحم ووقوف المركبات لمدة تصل إلى ساعة في بداية الدوام وساعة في نهايته ما اضطر حراس المجمع للنزول إلى الشارع من أجل تنظيم حركة السير التي تحدث فيها مشادات وملاسنات واشتباكات بالأيدي أحياناً بين أصحاب المركبات.