بالفيديو والصور.. لحظة الهجوم على عرض عسكري في إيران ومقتل وإصابة 30 عسكرياً

المواطن - متابعة

تداولت العديد من الحسابات الإيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو للهجوم الدامي الذي استهدف عرضاً عسكرياً في الأهواز بإيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل 9 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني وإصابة 21 آخرين، خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، اليوم السبت.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد غادر على الفور عرضاً عسكرياً مماثلاً في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح في الأهواز.

#BREAKING 📹: New video shows moment of armed attack on military parade in #Ahvaz, southern #Iran pic.twitter.com/2s3EqV9ZqB

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) September 22, 2018