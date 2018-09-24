بالفيديو والصور.. نزلاء سجن المباحث يشاركون بالعرضة والقصائد الحماسية

المواطن - فهد القحطاني- أبها

احتفل نزلاء سجن المباحث بمدينة أبها مساء أمس الأحد باليوم الوطني 88 مسطرين في قلوبهم فرحتهم بهذا اليوم الذي عبروا فيه عن حبهم وولائهم لوطنهم ولقائد مسيرة البناء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأسرة الحاكمة وإلى الشعب السعودي بأكمله.

وقام النزلاء بإعداد برامج متنوعة في الحفل الذي نظموه بمناسبة اليوم الوطني 88 تحت إشراف إدارة سجن المباحث التي وفرت لهم جميع السبل والإمكانيات وكل ما يحتاجون لإقامة الحفل ومشاركتهم فرحتهم.

وتم إعداد برامج الحفل المكونة من 22 فقرة والتي بدأت بالنشيد الوطني ثم بآيات من القرآن الكريم.

ثم عرض أوبريت وطني وعرضات بما يعرف بالخطوة العسيرية والزامل وبعض القصائد والمسرحيات التي عبروا من خلالها عن حبهم ومشاعرهم الصادقة لحب الوطن ووجهوا بها رسالة لكل شاب سعودي بالابتعاد عن أصحاب الضلال الذين يزرعون الفتن ويحملون في قلوبهم الحقد الدفين لبلدنا.

بعد ذلك أجرى النزلاء حوارًا صحفيًا مع مدير السجن ومساعده ومع وسائل الإعلام المتواجدة خلال الحفل والتي تم الرد عليها بالإعجاب بما قدمه النزلاء من إبداعات وفولكلورات شعبية ومهارات وأعمال فنية وتشكيلية داخل السجن يخدمون بها وطنهم في المستقبل.

“المواطن” شاركت النزلاء فرحتهم وتم إجراء لقاء ببعض السجناء الذين قالوا: نحمد الله أننا نعيش في بلد يحكم بالشريعة السمحة والعادلة، شاكرين لحكومة خادم الحرمين أن وجهتهم لطريق الصواب وأمنت لهم إكمال تعليمهم بجميع المراحل.