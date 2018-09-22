بالفيديو .. وصول ولي العهد لرعاية ختام مهرجان الهجن

بالفيديو .. وصول ولي العهد لرعاية ختام مهرجان الهجن

2018/09/22
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيالرياضة, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مضمار الهجن لرعاية الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

وتواجد ضمن وفد الحضور الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.

يذكر أن الأشواط المسائية في السباق الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن تنطلق بعد قليل.


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