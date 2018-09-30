بالكاميرات والزيارات.. صحة الشرقيه تُغرم المدخنين في منشآتها

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

أكدت صحة الشرقية أنه سيتم رصد المدخنين المخالفين في المنشآت الصحية، عبر زيارات مستمرة مفاجئة من قبل المفتشين، وكذلك عبر كاميرات المراقبة بهدف إشعار المدخن بخطورة التدخين وأضراره وتحفيزه للإقلاع عنه، إضافة إلى منع التدخين السلبي وتوفير بيئة عمل خالية من هذه المواد المدمرة للصحة.

وأهابت بالعاملين في القطاع الصحي إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بمنع التدخين الذي يشكل خطرًا على صحة الفرد والمجتمع.

وقالت: إنها ستبدأ في تنفيذ جولات مفاجئة، ورصد المخالفات في المنشآت الصحية بعد انتهاء فترة التوعية وتوضيح الأنظمة خلال هذا الأسبوع؛ حيث توضح الملصقات التحذيرية مقدار الغرامة المالية للمخالف، وتتمثل في فرض غرامة 200 ريال للمخالف، وأنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة الصارمة بحق المخالفين.