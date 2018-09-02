بالورود والحلوى.. مدرسة صهيب الرومي تحتفي بطلاب الأول الابتدائي

المواطن - الرياض

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 22/12/1439 فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة صهيب الرومي بخضيرة عياش.

وقد استعدت المدرسة لهذا الأسبوع منذ وقت مبكر بتكوين لجنة مختصة من قائد المدرسة ووكلاء ومرشد المدرسة ومعلمي الصفوف الأولية ومعلمي التربية البدنية والفنية ورائد النشاط ونخبة من المعلمين حيث قامت بتجهيز برنامج استقبال الطلاب المستجدين.

واشتمل برنامج اليوم الأول على توزيع البطاقات على الطلاب وإلقاء كلمة ترحيبية وتعريفية لأولياء الأمور ألقاها قائد المدرسة الأستاذ أحمد يحيى حداد وكان ذلك بحضور المشرف التربوي الأستاذ علي حمود الشريف وتم توزيع الورود والحلوى والهدايا على الطلاب في أجواء غمرتها الفرحة والسرور بهذه المناسبة.

كما قام معلم التربية البدنية بعرض ألعابٍ رياضيَّةٍ مسلية ومشوقة نالت إعجابَ أولياء الأمور وفي نهاية البرنامج لليوم الأول تم تقديم إفطار للطلاب وأولياء أمورهم وبعد ذلك تم صرف الطلاب باصطحاب أولياء أمورهم، وتمنت مدرسة صهيب الرومي لهم يومًا سعيدًا وحافلًا بالنشاط والحيوية.