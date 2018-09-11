باهبري: دعاء الوالدين سر تفوقي .. وأنا جديد على المنتخب

المواطن - محمد سمعه

أوضح هتان باهبري، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي، أنه لا يزال يشعر أنه عنصر جديد على الأخضر رغم التواجد معه في الفترة الأخيرة.

وكان باهبري تواجد في قائمة المنتخب السعودي والتي شاركت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث شارك أمام المنتخب الأوروغوياني وأمام المنتخب المصري.

وتحدث باهبري قائلًا: الحمد لله تألقي مع المنتخب يعود بفضل دعاء الوالدين، ولا يزال لديّ الكثير لأقدمه للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف باهبري: لا زلت أشعر أنني جديد على المنتخب رغم أنني شاركت في المحفل العالمي، ولكنني كل يوم أتعلم ما هو جديد وأسعى لإثبات ذاتي.

وكان باهبري شارك في مباراة الأخضر وبوليفيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب في ظل استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.