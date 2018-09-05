باهبري يُغادر معسكر الأخضر

المواطن - مروة نبيل

غادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هتان باهبري، معسكر المنتخب السعودي المُقام في الرياض، بعدما تلقى خبر وفاة خاله، اليوم الأربعاء.

ومنح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الإذن لنجم خط الوسط هتان باهبري، بالخروج من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد التدريبات الجماعية.

ومن المُقرر أن يلتحق هتان باهبري بمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء بعد غد الجمعة، لمواصلة الاستعداد مع لاعبي الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019.

ويُقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في الرياض حاليًا، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل، وسيُلاقي منتخب بوليفيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وحرص مجلس إدارة نادي الشباب على تعزية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، هتان باهبري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.