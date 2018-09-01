ببساطة.. ترامب يهدد كندا باستبعادها من اتفاقية نافتا

ببساطة.. ترامب يهدد كندا باستبعادها من اتفاقية نافتا

2018/09/01
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،​ اليوم السبت، باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) التي يخوض البلدان مفاوضات صعبة في شأنها.

وأضاف ترامب في تغريدة له عبر “تويتر”: “ليست هناك ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد، مضيفًا: “إذا لم نبرم اتفاقًا جيدًا بعد عقود من التجاوزات، فإن كندا ستكون خارج الاتفاق”.

كما هدد ترامب “ببساطة بإنهاء العمل بنافتا إذا تدخل ​الكونجرس​ في هذا الملف”.


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