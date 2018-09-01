ببساطة.. ترامب يهدد كندا باستبعادها من اتفاقية نافتا

المواطن - متابعة
هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا) التي يخوض البلدان مفاوضات صعبة في شأنها.
وأضاف ترامب في تغريدة له عبر “تويتر”: “ليست هناك ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد، مضيفًا: “إذا لم نبرم اتفاقًا جيدًا بعد عقود من التجاوزات، فإن كندا ستكون خارج الاتفاق”.
كما هدد ترامب “ببساطة بإنهاء العمل بنافتا إذا تدخل الكونجرس في هذا الملف”.
مختارات
مصادر “المواطن”: خدمة عملاء حساب المواطن بتويتر يعود للرد خلال ساعات
قرار بضبط المعتدية على طبيبة طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز