بتجربة عملية.. دواء يُطيل العمر ويُعيد الشباب!

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قال علماء إن تناول أقراص جديدة ابتكرها أساتذة جامعة ساوث ويلز الأسترالية، سيطيل عمر الإنسان إلى 150 سنة.

وبحسب ما ذكر العلماء، يساعد المستحضر الذي ابتكره علماء من أستراليا على تجدد أعضاء الجسم الداخلية، وهذا بدوره يضمن إطالة عمر الجسم.

كما تأكد العلماء من أن هذه الأقراص تجدد الأعضاء الداخلية للجسم بعد اختبارها على الفئران المخبرية، حيث عادت الفئران المسنة فيزيولوجيا إلى نشاطها كما في فترة الشباب.

ولم ينعكس التأثير على الأعضاء الداخلية فقط، بل وعلى مظهر الفئران الخارجي أيضًا، حيث أصبح شعرها ناعمًا وأكثر نضارة.

وكشف أعلن أحد الباحثين أنه غامر وتناول قرصًا من هذا المستحضر، ويؤكد أن مفعوله كان مدهشًا، فقد انخفض عمر الباحث من الناحية الفيزيولوجية 24 سنة.

وبعد ذلك تناول والده (79 سنة) هذا القرص، وكانت النتيجة أن بدأ جسمه يعمل كما لو أن عمره انخفض 20 سنة.

ومن المقرر أن يخضع المستحضر إلى اختبارات رسمية على المتطوعين من البشر خلال السنتين المقبلتين.