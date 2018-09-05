بتداولات تجاوزت 3.9 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 249.14 نقطة ليقفل عند مستوى 7719.10 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 176 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 12 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 6 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, وسافكو, وباتك، ودور، والعالمية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وولاء, وملاذ للتأمين, وتْشب العربية للتأمين التعاوني, وعناية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.85% و 9.75% .

فيما كانت أسهم الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وإعمار, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وكيان السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 34.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2620.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 ألف سهم تقاسمتها 191 صفقة.