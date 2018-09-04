بتكلفة 60 ألف ريال.. معلمون في عسير ينشئون ملعبًا لإسعاد طلابهم

المواطن - سعيد مشهور - أبها

في بادرة اجتماعية جميلة.. جهز معلمون في منطقة عسير ملعبًا متكاملًا داخل المجمع التعليمي.

واتفق قائد المدرسة إبراهيم حقين والطاقم التعليمي في مجمع مدارس صدر وائلة، والذي يبعد عن مدينة أبها ما يقارب 60 كم على تهيئة الملعب المدرسي ليكون جاهزًا للطلاب مع بداية العام الدراسي الحالي ليقضوا أجمل الأوقات أثناء اليوم الدراسي.

وقال قائد المدرسة في تصريحات إلى “المواطن“: إن الكلفة الإجمالية قاربت 60 ألف ريال اتفق الطاقم التعليمي على دفعها خدمة للطلاب، ليتم الانتهاء من العمل، وأصبح الملعب جاهزًا للطلاب في بداية العام الدراسي.